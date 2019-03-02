Десятки новобранцев примкнули к «Юнармии» в феврале

За воспитание участников патриотического движения Восточной Сибири возьмется завод по производству ракетно-космический техники. Новый штаб «Юнармии» разместится на территории Красноярского машиностроительного завода. Такое соседство обещает ребятам возможность поближе познакомиться с производством космической техники – предприятие специализируется на выпуске разгонных блоков для вывода ракет на орбиту. В знак партнерства представители завода вручили юнармейскому отряду 100 комплектов новой формы.

«Здесь, на предприятии вы видите, как создается оборонный щит нашей страны. Сегодня партнёрские отношения с “Красмашем” позволят улучшить материально-техническую базу движения, создать новую точку притяжения для юнармейцев, новые совместные проекты, расширить как в численном, так и в качественном отношении юнармейское движение», – уверен руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Сергей Егоров.

В Дзержинске патриотическое движение нашло поддержку в лице депутатов. Около 500 тысяч рублей направлено на обеспечение юнармейцев фирменной одеждой. «Безусловно, важно поддержать это начинание, обеспечив ребят формой, необходимой для участия в мероприятиях» – поясняет секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Попов.

Двадцать пять юнармейских новобранцев из Балашихи зачитывали клятву уже в новой форме. Поскольку церемония официальная, наряд соответствующий: верх – красная футболка, низ брюки или юбка, на голове один из самых узнаваемых атрибутов патриотического движения – берет. Чуть позже ребят экипируют берцами, куртками, толстовками и штанами цвета хаки.

Растущий интерес к патриотическому движению наблюдается по всей стране. Более 70 детей получили удостоверение юнармейца в Люберцах, в Курске – 20, еще столько же в Брянской области. И это данные лишь за февраль. Все дело в разностороннем и интересном досуге. Если в обычных кружках, таких как театральный, шахматы или спортивный, педагоги в основном работают в узкой направленности, то наставники «Юнармии» стараются развивать у своих подопечных нравственные и эстетические качества, коммуникативные навыки, физические данные, а также прививать интерес к истории родного края и страны.

Получить звание юнармейца может каждый школьник, но стремятся в движение в первых рядах самые активные ребята. Хорошист или отличник, имеющий на руках грамоты с творческих или научных конкурсов, интеллектуальных или спортивных игр – вот идеальный портрет участника патриотического движения. В Туле таких ребят нашлось аж 40. Накануне 23 февраля их посвятили в юнармейцы. В торжественной обстановке девчонки и мальчишки приняли присягу. Поздравить юных патриотов поспешили педагоги, министр образования Тульской области и руководство «НПО “Стрела” – одного из ведущих оборонных предприятий страны. «Мы гордимся тем, что являемся шефами юнармейского отряда — отряда настоящих патриотов! Пусть все ваши дела и помыслы будут направлены на благо Отечества! Родители всегда хотят гордиться своими детьми!» – поприветствовал новобранцев заместитель генерального директора Вадим Коротков.