02 Марта 2019
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Происшествия В России

Александр Емельяненко арестован на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко на 10 суток – за неповиновение полиции, передают российские агентства.

Стоит отметить, что в ходе судебного заседания боец ММА признал, что сел пьяным за руль, однако отказывался признавать, что оказал сопротивление полиции при задержании и оскорблял представителей правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мужчина, приехавший в район Кавказских Минеральных вод якобы на спортивные сборы, сел в пьяном виде за руль своего "золотого" "Мерседеса" (по некоторым данным, это произошло, когда иномарку Емельяненко пытались эвакуировать на штрафстоянку). Затем он совершил ДТП и начал уходить от погони, совершив попутно еще несколько наездов на другие автомобили. Во время задержания нецензурно ругался и оскорблял полицейских.

Стоит отметить, что ранее Емельяненко был судим за изнасилование.

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Александр Емельяненко арестован на 10 суток

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Теги: александр емельяненко, вождение в нетрезвом виде, оскорбление полицейских



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Ранее 02.03.2019 17:32 Мск Боец ММА Александр Емельяненко в суде признал, что пьяным сел за руль

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