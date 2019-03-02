02 Марта 2019
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Происшествия Центральный ФО

ДТП со школьным автобусом в Тульской области: пострадали восемь детей

СКР начал следственную проверку в Тульской области, где днем в субботу, 2 марта, в ДТП пострадали восемь детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, возможно будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ДТП произошло на 39 км дороги Лопотково – Ефремов. Дети ехали на муниципальном автобусе с лыжных соревнований. Автобус столкнулся с ехавшим следом легковым автомобилем. В результате автобус с детьми съехал в кювет. Восемь детей были госпитализированы в больницу города Ефремов.

"Следователями незамедлительно организована проверка указанного сообщения. На месте происшествия работают следователи, следователь-криминалист следственного управления, сотрудники полиции. Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие доказательственное значение, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка организации перевозки детей, соблюдению правил по перевозке, изъята вся необходимая документация.

 По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СКР.

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ДТП со школьным автобусом в Тульской области: пострадали восемь детей

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Теги: школьный автобус, дтп с детьми, пострадавшие



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