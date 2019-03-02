Климкин пообещал войти в Севастополь "на палубе украинского эсминца"

02 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Климкин пообещал войти в Севастополь "на палубе украинского эсминца"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уверен: когда-нибудь он прибудет в Севастополь "на палубе украинского эсминца". Об этом он сказал в Одессе на первой международной конференции "Одесские дебаты".
Читайте также:

По его словам, эта уверенность у него возникла, когда он на днях стоял в Одессе на палубе американского эсминца.

Это не первое "приобщение" Климкина к американским артефактам. Напомним, в мае 2017 года ему даже удалось подержаться за угол стола американского президента Дональда Трампа у него в кабинете, что вызвало массовые насмешки в интернете.

Также Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, на что Россия и не претендует, и пригрозил, что оно станет для России "Бермудским треугольником". "Это 100%", - сказал он.

Кроме этого, он красочно описал, что "возвращение" Крыма стало "частью ДНК украинской нации".

В этом отношении Климкин явно преувеличил. По данным опроса Международного республиканского института США, проведенного в конце 2017 года, потеря Украиной Крыма беспокоила только 1% украинцев. Позже, правда, их число увеличилось до 3%, что объяснятся, скорее всего, погрешностью опроса.

Крым Севастополь(2014)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Климкин пообещал войти в Севастополь "на палубе украинского эсминца"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Павел Климкин, Крым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 726

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети