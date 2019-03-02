Климкин пообещал войти в Севастополь "на палубе украинского эсминца"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уверен: когда-нибудь он прибудет в Севастополь "на палубе украинского эсминца". Об этом он сказал в Одессе на первой международной конференции "Одесские дебаты".

По его словам, эта уверенность у него возникла, когда он на днях стоял в Одессе на палубе американского эсминца.

Это не первое "приобщение" Климкина к американским артефактам. Напомним, в мае 2017 года ему даже удалось подержаться за угол стола американского президента Дональда Трампа у него в кабинете, что вызвало массовые насмешки в интернете.

Также Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, на что Россия и не претендует, и пригрозил, что оно станет для России "Бермудским треугольником". "Это 100%", - сказал он.

Кроме этого, он красочно описал, что "возвращение" Крыма стало "частью ДНК украинской нации".

В этом отношении Климкин явно преувеличил. По данным опроса Международного республиканского института США, проведенного в конце 2017 года, потеря Украиной Крыма беспокоила только 1% украинцев. Позже, правда, их число увеличилось до 3%, что объяснятся, скорее всего, погрешностью опроса.