СКР начал проверку ситуации с избиением охранником супермаркета двоих детей

В Москве СКР начал доследственную проверку после того, как в СМИ и соцсетях появились сообщения об избиении охранником супермаркета двух школьников.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка из информации, распространённой в СМИ, о том, что охранник продуктового магазина, расположенного на востоке Москвы, избил ремнем двух несовершеннолетних подростков. Из информации следует, что дети были избиты ремнем за попытку взять бесплатную рекламную продукцию для макулатуры.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.