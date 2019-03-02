02 Марта 2019
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Происшествия В России

Боец ММА Александр Емельяненко в суде признал, что пьяным сел за руль

Кисловодский городской суд в субботу вечером (2 марта) рассматривает административное дело бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Ранее сообщалось, что мужчина, приехавший в район Кавказских Минеральных вод якобы на спортивные сборы, сел в пьяном виде за руль своего "золотого" "Мерседеса" (по некоторым данным, это произошло, когда иномарку Емельяненко пытались эвакуировать на штрафстоянку). Затем он совершил ДТП и начал уходить от погони, совершив попутно еще несколько наездов на другие автомобили. Во время задержания нецензурно ругался и оскорблял полицейских.

Из всей этой картины Емельяненко признал в суде только то, что сел за руль пьяным. "Каюсь, был не прав. Раскаиваюсь в содеянном", - сказал Емельяненко.

"Никто за мной не бегал, силовых действий не оказывал. Возможно, в какой-то момент мы поругались, выясняли истину. Кто у нас не ругается?" – заявил он по поводу обвинений в оскорблении полицейских.

Суд рассматривал административные материалы по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Кроме того, в отношении Емельяненко составлены административные материалы по статье 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и статье 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ, но они еще не поступили в суд, передает "Интерфакс".

Стоит отметить, что ранее Емельяненко был судим за изнасилование.

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Боец ММА Александр Емельяненко в суде признал, что пьяным сел за руль

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Теги: александр емельяненко, вождение в нетрезвом виде, оскорбление полицейских



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