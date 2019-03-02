Во Львове третий день не могут снести памятник советским воинам

Во Львове на улице Стрыйской третий день рабочие не могут снести Монумент славы, установленный бойцам Краской армии, сражавшимся с фашистами в Великой Отечественной Войне. Как сообщает ресурс ZAXID.net, тщательность работ контролируют местные националисты.

По бетону отработали отбойным молотком, арматуру надрезали болгаркой. Но памятник держится из-за мощной металлической основы стелы, которая оказалась не по зубам украинским строителям. Отмечается, что на снос памятника было выделено 300 тыс. гривен (более 700 тыс. руб.).

Украинские националисты же призвали строителей использовать тяжёлую технику и взрывчатку, чтобы снести монумент. Однако службы пока отказываются прибегать к данным мерам из-за размеров памятника, передает МК.