В Екатеринбурге пьяный мужчина погиб под колесами пассажирского поезда

ЧП произошло около пяти утра на станции Уктус в Екатеринбурге. 27-летний уроженец Башкирии в состоянии алкогольного опьянения переходил ж/д пути в неустановленном для этого месте. В итоге он попал под поезд "Оренбург – Новый Уренгой", который в этот момент проходил мимо.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

"Следователем управления проведен осмотр места происшествия, опрошены члены локомотивной бригады, установлены родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.