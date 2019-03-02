В Москве охранник избил детей, собиравших бесплатные листовки на макулатуру

На северо-востоке столицы ЧП произошло в одном из магазинов крупной сети супермаркетов – охранник, якобы, избил ремнем несовершеннолетних, которые собирали макулатуру для школы и решили взять бесплатные листовки и флаеры, которые лежали в холле магазина.

В столичном главке МВД без указания имён и названий рассказали, что проводится проверка по заявлению родителей несовершеннолетних в связи с противоправными действиями сотрудника "одного из магазинов в районе Восточное Измайлово".

Телеграм-канал Baza сообщил следующую версию событий: "По словам детей, мужчина страшно возмутился, обвинил их в воровстве, после чего отвёл в подсобное посещение. Туда же пришёл директор этого магазина.

А дальше охранник достал из штанов ремень и начал лупить парня и девочку. Через какое-то время их отпустили, посоветовав никому не рассказывать о случившемся".