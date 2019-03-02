02 Марта 2019
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Общество Центральный ФО

В Сбербанке намерены бороться с бомжами, ночующими в круглосуточных отделениях

В Сбербанке намерены бороться с бомжами, ночующими в круглосуточных отделениях банка.

Издание "Подмосковье сегодня" обратило внимание на то, что в соцсетях жители Московской области все чаще жалуются на проблему ночующих в отделениях банка бродяг (стоит отметить, что явление актуально и для Москвы, и для других регионов России).

По словам граждан, бомжи часто используют помещение, где стоят банкоматы, в качестве "пивнушки" и "ночлежки", пугая клиентов, которые решили воспользоваться услугами банка ночью.

"Безопасность офисов банка обеспечивается в круглосуточном режиме. Все офисы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. В случае обнаружения в зоне самообслуживания подозрительных лиц банк незамедлительно принимает соответствующие меры: вызывает частные охранные организации или наряд полиции", – прокомментировали в управлении маркетингом и коммуникациями ПАО "Сбербанк".

Некоторые офисы, кстати, оборудуются системами пропуска по банковским картам. Однако иногда даже это не мешает бомжам проникать в офисы, поскольку сердобольные граждане сами пускают бездомных в помещение, особенно если речь идет о морозах в холодное время года.

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В Сбербанке намерены бороться с бомжами, ночующими в круглосуточных отделениях

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Теги: сбербанк, бомжи, круглосуточные отделения, ночлежки



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