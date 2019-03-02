В Красноярске началась церемония открытия Зимней Универсиады

XXIX Зимняя Универсиада открывается в Красноярске в субботу, 2 марта. На "Платинум Арене" началось шоу, которое продлится около трех часов. В открытии примет участие президент России Владимир Путин, а также спортивное руководство страны, представители международных федераций зимних видов спорта и, конечно, спортсмены-студенты.

Всего в этом турнире принимают участие сборные 50 стран (около 3 тыс. спортсменов), они будут состязаться в 11 видах спорта, многие из которых не совпадают с олимпийской программой, например, спортивного ориентирования и хоккея с мячом на Олимпийских играх пока нет.

Уже известно, что зажигать огонь Универсиады будут гимнастка Светлана Хоркина и прославленный игрок и тренер по хоккею с мячом Сергей Ломанов.