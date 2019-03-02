Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова

Соболезнования в связи со смертью академика, Нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Глава государства отметил огромный вклад великого российского учёного в развитие отечественной и мировой науки, твёрдую гражданскую позицию и роль, которую Жорес Алфёров играл в общественной жизни России", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге от сердечной и легочной недостаточности. До 89 лет он не дожил всего две недели.