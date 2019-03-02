Жорес Алферов будет похоронен на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге

Академик, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов будет похоронен на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на помощницу ученого Наталью Ланцову сообщает агентство "Москва".

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"Похороны пройдут на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание перед этим, вероятно, будет в здании РАН (в Санкт-Петербурге – прим. ред.) по адресу: Университетская набережная, д. 5. По предварительной информации, прощание и похороны пройдут во вторник", - сказала Ланцова.

При этом уже сейчас в Академическом университете РАН по тому же адресу можно принести цветы и оставить записи в памятной книге, добавила помощник ученого. Она также заявила, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что Алферов скончался от сердечной и легочной недостаточности.