Протестная суббота на Южном Урале: митинги против недобросовестных застройщиков и строительства заводов

2 марта прошли неожиданно массовые митинги протеста (неожиданно много собравшие участников по признанию самих организаторов) в Златоусте и Миассе, сегодня же выступали в Челябинске сторонники "Стоп-ГОКа" и обманутые дольщики, передает корреспондент Накануне.RU.

Протестный митинг в Златоусте, видимо, стал самым массовым мероприятием, специалисты мэрии оценивают число собравшихся на площади более чем в 2,5 тыс. Организаторы протестной акции говорят, что пришедших выразить неудовольствие планами строительства ГК "Титан" кремниевого завода в злаутоустовской Балашихе было более 3 тыс. человек. Истина, очевидно, находится где-то посередине. Прибывший на митинг глава Златоуста Вячеслав Жилин попытался объяснить, что проблемы нет и даже назначенные было на 11 марта публичные слушания по одобрению проекта отменены. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, его выступление было встречено свистом и выкриками "враньё".

В эти же часы в соседнем Миассе проходил еще один митинг, миассцы вышли выразить протест против планов строительства Круглогорского горно-обогатительного комбината. В непосредственной близости, кстати, от местной достопримечательности – озера Тургояк, что, собственно и послужило толчком к протесту. Митинг в Миассе по разным оценкам собрал чуть меньше 1 тыс. человек, кто-то говорит о большем количестве участников.

Сегодня в Челябинске на площадке у ДК Колющенко митинговали обманутые дольщики, организаторы – из числа не получивших квартиры в микрорайоне Чурилово Like City. Одновременно в Челябинске проходят разрешенные пикеты активистов движения "Стоп-ГОК".

Митинг обманутых дольщиков в Челябинске