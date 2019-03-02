02 Марта 2019
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Около 2 тысяч человек пришли в Златоусте на митинг против строительства кремниевого завода

В Златоусте (население около 170 тыс.) прошел митинг против строительства кремниевого завода. По словам организаторов акции, на мероприятие пришли около 2 тыс. человек.

Перед собравшимися выступил мэр Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин. Однако, его позицию митингующие посчитали невнятной и освистали градоначальника.

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Несмотря на то, что организаторы боялись провокаций и даже подавали заявление в полицию, собрание горожан прошло без эксцессов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инициатором строительства стало НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан").  На 11 марта в городе были назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

Активисты передали в администрацию президента обращение и 15 тыс. подписей против строительства завода.

На минувшей неделе стало известно, что администрация Златоуста отменила публичные слушания по зонированию земли под строительство кремниевого завода, назначенные на 11 марта.

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Около 2 тысяч человек пришли в Златоусте на митинг против строительства кремниевого завода

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Теги: митинг, златоус, гк титан, строительство кремниевого завода



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