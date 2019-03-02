02 Марта 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко хлопнул девушку по щеке на митинге

Украинский президент Петр Порошенко во время митинга в Александрии несколько раз хлопнул по щеке молодую девушку после того, как та задала ему вопрос, почему он преследует блогера Анатолия Шария. Инцидент случился 1 марта.
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Порошенко попросил ее выключить телефон, после чего хлопнул ладонью по щеке. Затем начал спрашивать девушку, где она живет и как ее фамилия. Потом сильно похлопал по плечу со словами: "Боитесь? Не бойтесь!"

"Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше", - рассказала девушка.

После этого она отправилась в кафе, чтобы укрыться от шедших за ней охранников и полицейских. Но там к ней подошел сотрудник полиции и потребовал показать паспорт, пригрозив забрать в отделение. В итоге для нее все закончилось благополучно, но она заявила, что теперь боится, как бы ее не преследовали.

Напомним, на днях олигарх на встрече с избирателями в Запорожье сорвал с девушки шапку

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Порошенко хлопнул девушку по щеке на митинге

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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