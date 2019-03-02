В ДНР утверждена концепция внешней политики

Глава ДНР Денис Пушилин утвердил концепцию внешней политики республики, подписав соответствующий указ, опубликованный на сайте главы ДНР.

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В документе подчеркивается, что история развития и становления территорий, входящих в состав ДНР, свидетельствует о неразрывной связи с Россией, поскольку начиная со времени их освоения они развивались в составе Российского государства, а после распада СССР оказались оторваны от России и повергались ущемлению в составе Украины.

Отмечается, что ДНР стремится к достижению мира с Украиной при строгом и неукоснительном соблюдении Минских соглашений, а отношения между странами должны быть равноправными.

Также отмечается, что ДНР намерена участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, сотрудничать со странами СНГ, ЕАЭС, перейти на стандарты ОДКБ, чтобы в перспективе присоединиться к нему. Ставится задача и международного признания.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Пушилин объявил о создании Общественной палаты ДНР.