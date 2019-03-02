В ДНР утверждена концепция внешней политики

02 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

В ДНР утверждена концепция внешней политики

Глава ДНР Денис Пушилин утвердил концепцию внешней политики республики, подписав соответствующий указ, опубликованный на сайте главы ДНР.
Читайте также:

В документе подчеркивается, что история развития и становления территорий, входящих в состав ДНР, свидетельствует о неразрывной связи с Россией, поскольку начиная со времени их освоения они развивались в составе Российского государства, а после распада СССР оказались оторваны от России и повергались ущемлению в составе Украины.

Отмечается, что ДНР стремится к достижению мира с Украиной при строгом и неукоснительном соблюдении Минских соглашений, а отношения между странами должны быть равноправными.

Также отмечается, что ДНР намерена участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, сотрудничать со странами СНГ, ЕАЭС, перейти на стандарты ОДКБ, чтобы в перспективе присоединиться к нему. Ставится задача и международного признания.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Пушилин объявил о создании Общественной палаты ДНР.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ДНР утверждена концепция внешней политики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДНР, внешняя политика, ОДКБ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 708

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети