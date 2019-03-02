В Москве мужчина убил жену и ребенка и попытался покончить с собой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту смерти женщины и малолетнего ребенка на северо-востоке Москвы.

По данным следствия, 2 марта в квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в городе Москве, обнаружены тела женщины и ее сына с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран.

Установлено, что мужчина совершил убийство своей супруги и ребёнка, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Врачи оказывают выжившему мужчине помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается.