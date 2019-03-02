Зюганов: перед смертью Жорес Алферов написал письмо Путину и Медведеву

Перед смертью академик Жорес Алфёров написал письмо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву о развитии науки в России. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов рассказал, что навещал Алфёрова в больнице. Академик, по словам лидера КПРФ, чувствовал себя нормально, он "подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки", передает ТАСС.

Зюганов назвал Алфёрова великим человеком. Он добавил, что КПРФ займется организацией похорон ученого.

Алферов умер за две недели до своего 89-летия. В 2000 году он получил Ноберевскую премию по физике.