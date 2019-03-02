СМИ: Дерипаска развелся с Полиной Юмашевой

02 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

СМИ: Дерипаска развелся с Полиной Юмашевой

Представитель Полины Юмашевой (39) официально подтвердил, что его подопечная развелась с бизнесменом Олегом Дерипаской (51). В комментарии "Ведомостям" он уточнил, что это произошло больше года назад. Теперь Полина носит девичью фамилию.

Слухи о разводе пары ходили несколько лет, но официально супруги ситуацию не комментировали. У Полины и Олега двое детей – сын и дочь.

Издание отмечает, что на сайте En+ (совладельцем которого является Дерипаска) в разделе, посвященном структуре акционеров холдинга, указано, что 6,75% акций компании принадлежат "бывшим членам семьи" Дерипаски. Кто это – En+ не раскрывает.

Личная жизнь Олега Дерипаски широко обсуждалась в прошлом году в связи со скандалом вокруг гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка.

Полина Дерипаска – дочь Валентина Юмашева, супруга Татьяны Дьяченко, дочери Бориса Ельцина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Дерипаска развелся с Полиной Юмашевой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полина юмашева, олег дерипаска, развод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 708

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети