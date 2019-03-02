СМИ: Дерипаска развелся с Полиной Юмашевой

Представитель Полины Юмашевой (39) официально подтвердил, что его подопечная развелась с бизнесменом Олегом Дерипаской (51). В комментарии "Ведомостям" он уточнил, что это произошло больше года назад. Теперь Полина носит девичью фамилию.

Слухи о разводе пары ходили несколько лет, но официально супруги ситуацию не комментировали. У Полины и Олега двое детей – сын и дочь.

Издание отмечает, что на сайте En+ (совладельцем которого является Дерипаска) в разделе, посвященном структуре акционеров холдинга, указано, что 6,75% акций компании принадлежат "бывшим членам семьи" Дерипаски. Кто это – En+ не раскрывает.

Личная жизнь Олега Дерипаски широко обсуждалась в прошлом году в связи со скандалом вокруг гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка.

Полина Дерипаска – дочь Валентина Юмашева, супруга Татьяны Дьяченко, дочери Бориса Ельцина.