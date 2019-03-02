Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза" об активах в Крыму

Россия не признает решение, вынесенное Гаагским судом по иску украинского "Нафтогаза". Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ. Москва также собирается принять меры защиты.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признаёт частичное решение в связи с отсутствием у Арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что примет все необходимые меры для защиты интересов России в связи с решением Гаагского суда.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания выиграла иск против России о взыскании ущерба в связи с потерей активов "Нафтогаза" в Крыму.