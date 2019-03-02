02 Марта 2019
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Общество За рубежом

К МКС успешно стартовал корабль компании Илона Маска с манекеном "Рипли" на борту

Частная космическая компания Илона Маска Space X запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. Это первый испытательный полет корабля, поэтому на нем нет пилотов, но есть облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре будут отслеживать "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов.

Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Изначально заявки на участие подали 36 компаний-претендентов, но на сегодняшний день остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser.

С Boeing и SpaceX NASA заключило контракты на запуски к МКС. Crew Dragon в зависимости от комплектации может доставить на орбиту экипаж из 4 или 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней.

Пока единственным способом доставки людей на МКС остаются российские "Союзы". Предположительно, после начала пилотируемых полетов на кораблях американских частных компаний в составах экипажей будут и российские космонавты – по "взаимозачету" за полеты американских астронавтов на "Союзах".

Источники: Интерфакс/N+1

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К МКС успешно стартовал корабль компании Илона Маска с манекеном "Рипли" на борту

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Теги: Space X, ракета Falcon 9, корабль Crew Dragon, мкс



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