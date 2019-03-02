02 Марта 2019
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Общество В России

МВД предлагает создать подробный реестр автомобилей и их владельцев и открыть к базе доступ всем желающим

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, который предлагается ввести в действие в августе 2019 года.

Ведомство предлагает создать единый госреестр автомобилей, доступ к которому будет иметь любой гражданин страны и правоохранительных органы. Документ опубликован на Едином портале нормативных правовых актов.

В картотеке, которую предлагает создать МВД, будет информация не только о технических данных автомобиля (вплоть до расположения руля и экологического класса), но и полную информацию о личности владельца (или о юридическом лице-владельце). В том числе будут указаны ИНН, адрес регистрации и другие данные собственника.

Отмечается, что каждому внесенному в реестр автомобилю будет присваиваться уникальный государственный идентификационный номер.

"Сведения, содержащиеся в государственном реестре, подлежат постоянному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. В случае изменения сведений, содержащихся в государственном реестре, ранее внесенные сведения сохраняются", - говорится в документе.

Доступ к данным будет осуществляться посредством интернет-запроса, а срок ответа ограничен тремя днями для электронного письма и 10 днями для почтового отправления.

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МВД предлагает создать подробный реестр автомобилей и их владельцев и открыть к базе доступ всем желающим

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Теги: реестр автомобилей, автовладельцы, персональные данные, мвд, законопроект



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