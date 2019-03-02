Из-за ремонта моста через Миасс на участке трассы Екатеринбург – Курган в марте будет действовать реверсивное движение

В Зауралье будет ограничено движение по трассе Р-354 через реку Миасс. Это связано с капитальным ремонтом моста.

Как сообщали Накануне.RU в ФКУ Упрдор "Южный Урал", на участке дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган (279+450 км) с 5 марта по 1 апреля будет организовано реверсивное движение.

Пропуск автомобилей на данном участке будет осуществляться по одной полосе с помощью светофорного регулирования.

"ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит автомобилистов скорректировать маршрут движение. Возможны прогнозируемые затруднения в движении", - отметили в дорожном управлении.