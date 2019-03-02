02 Марта 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Экс-жена депутата Госдумы предложила не пускать в дорогие рестораны "нищебродов" – чтобы не мешали богатым

Скандальная история развивается вокруг бывшей жены депутата-миллионера Виталия Южилина. Илона Столье (37) в Instagram опубликовала пост, в котором выразила недовольство "нищебродами" и "быдлом", которые имеют наглость появляться в дорогих ресторанах. Она заявила, что в такие заведения нужно ограничивать вход, чтобы люди, заплатившие большие деньги, могли спокойно отдыхать.

Естественно, подобные высказывания не могли долго оставаться без внимания пользователей, и буквально через несколько часов Илона закрыла свой блог от посторонней публики, а пост удалила, но, как известно, из сети ничего нельзя удалить полностью – ее высказывание продолжили обсуждать.

Интересно, что светские телеграм-каналы некоторое время назад сообщали, мол, Столье испытывает некоторые трудности материального характера. С бывшим мужем приходится судиться, а прибыльным бизнесом или профессией, которая могла бы обеспечить ее высокие запросы, женщина не обзавелась.

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Экс-жена депутата Госдумы предложила не пускать в дорогие рестораны "нищебродов" – чтобы не мешали богатым

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Теги: илона столье, рестораны, нищеброды



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