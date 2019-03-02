На Ставрополье задержали бойца ММА Александра Емельяненко: он устроил аварию и скрылся с места ДТП

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко скрылся с места ДТП, передает ТАСС.

В момент задержания 37-летний ранее судимый за изнасилование Емельяненко был пьян, сообщают российские СМИ.

В сети появились многочисленные видеоролики погони и собственно задержания бойца (для чего потребовалась сила нескольких полицейских). Устроив ДТП. Емельяненко стал уходить от погони и по дороге врезался в несколько машин. Гонки он устроил на "Мерседесе" золотого цвета.

Вот как излагает историю ночного происшествия телеграм-канал Baza: "Очередная история Саши Емельяненко началась со встречи с эвакуаторщиками, – они попытались забрать его золотой "Мерседес". Боец припарковал свою машину прямо на пешеходном переходе. Александр, увидев, что его ласточку уводят прямо из-под носа, подошёл разобраться. Эвакуаторщики обратили внимание, что он едва мог связать между собой слова, шатался и был очень пьян. Поняв, что увещевания бессмысленны, боец оттолкнул работника, вскочил в свою машину и дал по газам. Скрываясь, Саша попал в аварию, к счастью, никто не пострадал. Он разбил две машины и был задержан полицией".