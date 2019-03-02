02 Марта 2019
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Происшествия Северо-Кавказский ФО

Площадь ночного пожара в Дагестане составила 2,5 тысячи квадратных метров

Крупный пожар в Цумадинском районе Дагестана, бушевавший ночью, обошелся без жертв и пострадавших. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС РФ.

Пожар был полностью ликвидирован в 01:40 ночи, локализовать его удалось в начале двенадцатого ночи. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м.

"К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 61 человек и 13 единиц техники", - рассказали в МЧС.

Сложность ликвидации пожара заключалась в том, что в селе Тисси-Ахитли очень высокая плотность застройки, и сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Сгорело 17 домов и 14 хозяйственных построек. Выяснить причины пожара предстоит следователям.  

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Площадь ночного пожара в Дагестане составила 2,5 тысячи квадратных метров

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Теги: пожар в деревне, дагестан, горное село



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