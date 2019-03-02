02 Марта 2019
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Спорт В России

Холдинг "Газпром-медиа" запустил еще один спортивный канал – "Матч! Страна"

"Газпром-медиа" запустил новый канал – "Матч! Страна". Вещание федерального общедоступного телеканала началось в субботу, 2 марта – в день открытия Зимней Универсиады в Красноярске.

"Телеканал будет доступен во всех регионах России в формате SD и HD вещания. Его технический охват составит более 80 млн человек. "Матч! Страна" ориентирован на широкую аудиторию зрителей от 6 до 70 лет. Канал будет доступен в эфирном вещании в крупных городах, а также в сетях спутниковых и кабельных операторов по всей России. Интернет-вещание будет осуществляться на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в мобильном приложении "Матч! Клуб", - говорится в релизе, посвященном старту вещания.

Телеканал будет полностью посвящен спортивной жизни страны и развитию российского спорта. Редакция намерена в год показывать около 3 тыс. часов прямых трансляций, около 4,4 тыс. часов специальных обзоров, дайджестов и трансляций в записи. Большую часть вещания телеканала составят трансляции клубных соревнований.

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Кроме того, на канале собираются освещать детский спорт, национальные чемпионаты по олимпийским видам спорта (синхронное плавание и художественная гимнастика, стрельба и тяжелая атлетика, пляжный волейбол и борьба, фехтование и плавание, биатлон и лыжный спорт, горные лыжи и конькобежный спорт, бобслей и шорт-трек).

В планах телеканала освещение чемпионатов России, на которых будет проходить отбор спортсменов в олимпийские сборные страны. Это особенно актуально в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года в Токио и зимних игр 2022 года в Пекине.

Кроме того, канал будет внимательно следить за подготовкой крупнейших международных событий в России: Чемпионата мира по боксу в 2019 году, Чемпионата Европы по футболу в 2020 году, Чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

Команда канала уже работает над производством циклов документальных фильмов о российских спортсменах, которые обрели мировую славу, о спортивных секциях и тренерах, вырастивших чемпионов. Цикл откроет проект, посвященный знаменитым российским фигуристам Елизавете Туктамышевой и Максиму Ковтуну. Зрителей также ждут программы о великих советских чемпионах – Лидии Скобликовой, Борисе Михайлове, Александре Мальцеве.

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Холдинг "Газпром-медиа" запустил еще один спортивный канал – "Матч! Страна"

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Теги: газпром-медиа, матч! страна, спортивный телеканал, вещание в спутнике, вещание в кабеле



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