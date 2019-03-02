Следственный комитет начал проверку после падения на ребенка глыбы льда в Екатеринбурге

ЧП произошло вечером в пятницу, 1 марта. 9-летнего мальчика госпитализировали после падения на него с крыши дома наледи.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка", - сообщил Накануне.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области.

По предварительным данным проверки, инцидент произошёл у подъезда пятиэтажного дома №16 по улице Данилы Зверева, когда ребёнок возвращался с тренировки домой. В связи с полученной травмой мальчика увезли в городскую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Согласно полученным данным, после обследования врачами подросток отпущен домой для амбулаторного лечения, его жизни ничто не угрожает. В настоящее время в ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства инцидента.

Следователем СКР назначено судебное медицинское освидетельствование пострадавшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью и характера травм, полученных ребёнком, истребуется документация из управляющей компании, обслуживающей указанный жилой дом, устанавливаются конкретные должностные лица, отвечающие за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега и наледи. Также выясняется, с какой именно части дома произошло падение наледи на ребёнка. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, сообщили в СКР.

Напомним, ранее проверку начала прокуратура.