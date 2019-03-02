Дорожники и синоптики предупредили водителей: на Уральский регион идет сильная метель

В воскресенье, 3 марта, в Свердловской, Челябинской и на юге Тюменской области, по данным синоптиков, ожидаются сильный снег, метель, заносы на дорогах и ветер до 16 м/с. В ФКУ "Уралуправтодор" автолюбителей попросили "учитывать данную информацию при планировании маршрута и быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям".

"Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Будет мобилизовано более 250 снегоуборочных машин для борьбы со снегом. Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон", - советуют дорожники.

О нештатных ситуациях на федеральных трассах Уральского федерального округа можно сообщать по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).