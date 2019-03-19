Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке

Глава Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, об этом пишет РБК.

Сообщается, что заявление было написано еще накануне, 18 марта.

Ковтун с понедельника находилась в Москве. В ответ на звонок РБК уже экс-глава региона сообщила, что не комментирует ничего и посоветовала следить за сообщениями местных СМИ.

Ранее в отставку подал и глава Челябинской области Борис Дубровский - его преемником с приставкой врио стал Алексей Текслер.