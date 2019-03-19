"Где родился, там и пригодился". Текслер пообещал Путину заслужить доверие челябинцев

Назначенный сегодня врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с президентом России Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, несколько часов назад стало известно об отставке уже бывшего губернатора региона Бориса Дубровского.

На встрече с главой государства Текслер отметил, что прожил на Южном Урале 16 лет.

"Вы знаете, какое предложение мы намерены вам сделать? Возглавить Челябинскую область. Как вы к этому относитесь?", - спросил Текслера Путин.

Новый врио ответил, что готов возглавить регион.

"Для меня это, действительно, родной регион. Я там родился, вырос, как в народе говорят, где родился, там и пригодился. Важно будет заслужить доверие челябинцев, получить их поддержку. Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Вы правильно сказали, есть экологические проблемы в регионе, их надо будет решать. На этом надо будет сосредоточиться", - отметил Текслер.