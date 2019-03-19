В Киеве второй за два дня поджог магазина "Рошен"

В Киеве второй раз за два дня подожгли магазин "Рошен" - кондитерской корпорации, которая принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, несмотря на его обещания продать весь свой бизнес.

Первый поджог случился в ночь на 18 марта. Полиция нашла на месте происшествия пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества. Предполагается, что здание облили горючей жидкостью и подожгли.

18 марта загорелся магазин уже в самом центре Киева. Неизвестные бросили взрывпакет в витрину магазина.

В тот же день полиция заявила о задержании поджигателя - члена радикальной группировки "Белая балаклава", которая будто бы пытается сорвать грядущие президентские выборы, как заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Издание "Страна" со ссылкой на источник в МВД пишет, что поджог "повесили" на бездомного. Сегодня был задержан второй подозреваемый.

"Какая интересная жизнь, Бузину убили - не нашли, Шеремета убили - не нашли, а тут спичку не успел зажечь, раз - и в наручниках", "Ты смотри. Если хотят, быстро нашли. А как с остальными преступлениями? Или только для Порошенко?", "Какая моментальная раскрываемость преступления! А у обычных граждан дела расследуются годами!" - пишут украинские пользователи.

Отметим, что месяц назад в Киеве горел еще один магазин "Рошен". Спасатели тогда заявили, что причину пожара установить невозможно, но похоже на поджог.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Порошенко получил прибыль от корпорации "Рошен" более 0,5 млрд грн. Ранее он заявил, что "не любит денег".