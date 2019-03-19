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Первый замминистра энергетики Текслер назначен врио главы Челябинской области

Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает МИА "Россия сегодня".

Представитель Кремля отметил, что глава государства принял отставку Бориса Дубровского. "Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер", - сказал Песков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Он направил соответствующее обращение президенту Российской Федерации.

По данным телеграм-канала "Политбюро.2.0", Текслер плотно работал с командой главы "Роснефти" Игоря Сечина по вопросам электроэнергетики. Назначение Текслера, по мнению экспертов, усиливает "политический вес" Сечина и Артемьева, главы ФАС. "Именно заключение ФАС поставило финальную точку в безуспешной борьбе Дубровского за политическую выживаемость", - пишут в ТГ-канале.

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Первый замминистра энергетики Текслер назначен врио главы Челябинской области

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Теги: Челябинская область, отставка, алексей текслер, борис дубровский



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