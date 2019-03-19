Глава Челябинской области Дубровский подал в отставку

Глава Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Соответствующее обращение губернатора опубликовано на официальном сайте правительства региона.

"Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это моё личное решение", - говорится в тексте обращения.

Дубровский поблагодарил жителей региона за поддержку, "которую ощущал все годы совместной работы". "Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас. Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы. Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью", - сказал он.

Чиновник выразил уверенность в том, что его решение покинуть пост главы региона правильное. "Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи", - добавил Дубровский.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин не стал комментировать информацию о возможной отставке Бориса Дубровского, заявив о его намерении участвовать в выборах главы региона в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, отвечать не стал. СМИ информировали, что в отставку могут уйти до шести руководителей регионов, среди которых назывался и глава Челябинской области Борис Дубровский.