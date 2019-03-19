Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс РФ предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая московские рейсы. Соответствующие предложения ведомство направило в Минфин, передает ТАСС.

В Минтрансе считают, что эти меры будут способствовать поддержанию стабильного функционирования отрасли пассажирских авиаперевозок и недопущение роста тарифов.

Обнулить ставку НДС на внутренние рейсы предлагается в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо.

"Предлагаемые меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиакомпании, а также на предотвращение роста тарифов. В качестве единовременной меры за убытки в 2018 году предлагалось выделение средств на компенсацию авиакомпаниями части расходов, связанных с ростом цен на авиатопливо", - отметили в ведомстве.