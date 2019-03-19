Обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву продлили арест

Обвиняемому в госизмене ученому, сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву продлили арест. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы, передает ТАСС.

Таким образом Кудрявцев будет содержаться под стражей еще два месяца, до 20 мая.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, так как в деле есть материалы с грифом "секретно".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 июля 2018 года суд в Москве арестовал 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша. Ему предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.