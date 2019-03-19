Против Порошенко объединились три олигарха

Против действующего президента Украины Петра Порошенко объединились три могущественных олигарха - Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский. Об этом пишет "Украинская правда".

Например, телеканал Коломойского "1+1" постоянно вещает "чернуху" против Порошенко, а канал "Интер" Фирташа-Левочкина дал трибуну лидеру запрещенного в России "Нацкорпуса" Андрею Билецкому, хотя еще год назад "Нацкорпус" атаковал "Интер" за показ праздничного концерта ко Дню Победы. Однако теперь они "помирились" против Порошенко.

Примечательно, что после того, как Левочкин слетал в Израиль на день рождения Коломойского, "Интер" стал положительно отзываться о шоумене Владимире Зеленском, которого считают креатурой Коломойского.

В штабе Порошенко изданию заявили, что Коломойский и Фирташ им действительно мешают.

Еще один олигарх Вадим Новинский заявляет, что "постарается сделать все, чтобы второго срока Порошенко не было".

Напомним, год назад Коломойский заявил, что Порошенко больше не будет президентом.