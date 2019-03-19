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Политика В бывшем СССР

Казахстан возглавит спикер парламента. А Назарбаев останется "национальным лидером"?

Нурсултан Назарбаев останется главой партии "Нур-Отан" и членом Совбеза Казахстана.

На период до следующих выборов страну возглавит работавший с Назарбаевым с первых лет независимости Казахстана, спикер парламента Касым-Жомарт Токаев. Ранее и.о. президента страны был дипломатом и, помимо казахского, свободно разговаривает на русском, английском, китайском и французском языках.

В эфире канала "Алматы-онлайн" Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента. Касым-Жомрат Токаев вступит в должность с момента принесения присяги.

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Казахстан возглавит спикер парламента. А Назарбаев останется "национальным лидером"?

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Теги: Казахстан, Назарбаев, Токаев



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