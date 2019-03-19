"Живем за счет сырьевых ресурсов, но реальные доходы граждан не растут", - заявил президент и ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Об этом он заявил в обращении в телеэфире.

Обязанности президента до выборов главы государства будет выполнять спикер Сената парламента Касым-Жормат Токаев.

В феврале 2019 года стало известно, что Назарбаев сформировал новое правительство Казахстана. Как заявлял тогда теперь уже бывший глава республики, новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. По его словам, по многим направлениям экономики положительные изменения так и не достигнуты.

"Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но Правительству совместно с НацБанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики… Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет", - сетовал Назарбаев.

Также он подчеркнул, что реальные доходы населения страны не увеличиваются, а доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет.