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Назарбаев заявил об уходе в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку. В эфире национальных телеканалов он обратился к народу и заявил о сложении с себя полномочий главы государства, передаёт Informburo.kz. Обязанности президента до выборов главы государства будет выполнять спикер Сената парламента Касым-Жормат Токаев.
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Отметим, что сегодня СМИ анонсировали обращение Назарбаева к народу. Выступление главы государства решили транслировалось в эфире республиканских телеканалов.

Назарбаев бессменно возглавляет страну с 24 апреля 1990 года, то есть почти 29 лет. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных президентских выборах, по официальным данным набрав 97,75% голосов избирателей.

В феврале 2019 года стало известно, что Назарбаев сформировал новое правительство Казахстана. Аскар Мамин был назначен премьер-министром. Первым заместителем премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов, также он возглавил Минфин. Пост замглавы правительства получил Женис Касымбек.

Как заявлял тогда теперь уже бывший глава республики, новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. По его словам, по многим направлениям экономики положительные изменения так и не достигнуты.

"Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но Правительству совместно с НацБанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики… Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет", - сетовал Назарбаев.

Также он подчеркнул, что реальные доходы населения страны не увеличиваются, а доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет.

Назарбаев среди героев казахского народа. Фрагмент картины в Евразийском университете, Астана(2018)|Фото: Накануне.RU

Назарбаев - среди героев казахского народа (фрагмент картины в Евразийском университете, Астана)

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Назарбаев заявил об уходе в отставку

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Теги: Казахстан, Назарбаев, отставка



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