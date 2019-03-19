Учитель физики из уральской школы публично извинился за то, что голосовал за Путина и "Единую Россию"

На учителя физики средней школы-лицея №5 уральского города Камышлов начали оказывать давление. Об этом Накануне.RU сообщила депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова.

По ее данным, руководство школы якобы вызвало молодого педагога Александра Конева "на разговор" после его выступления на митинге против "мусорной реформы". Как заявила Крылова, на этом митинге учитель публично попросил прощения у горожан за то, что на выборах он голосовал за Владимира Путина и "Единую Россию".

Чем закончился этот "разговор", Наталья Крылова не уточнила.

Напомним, митинги против "мусорной реформы" прошли во многих уральских городах, в том числе в Асбесте.