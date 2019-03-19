Фанар посеял на Украине вражду, - греческие СМИ

19 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Фанар посеял на Украине вражду, - греческие СМИ

Фанар посеял на Украине еще большее разделение, спровоцировав своей "автокефалией" новый виток насилия против канонической УПЦ. Об этом пишет греческое издание "Оrthodoxostypos", ссылаясь на вышедший на днях доклад ООН "Общественное пространство и основные свободы накануне президентских, парламентских и местных выборов на Украине".
Читайте также:

В докладе отмечается ухудшение положения УПЦ, в отношении которой используется насилие и устрашение. Авторы отмечают, что в стране нагнетается атмосфера запугивания и вражды, увеличивается безнаказанность, а свобода вероисповедания поставлена под угрозу. Хотя количество соответствующих фактов занижено в десятки раз, все равно доклад "бросает тяжелую тень на Фанар", считает издание.

Также оно подчеркивает, что даже церкви греческой традиции (Элладская, Кипрская, Албанская) не присоединились к решению Фанара объявить раскольников новой церковью и дать им "автокефалию". Особый вопрос вызывает то, как находящиеся под анафемой раскольники, не прошедшие таинства рукоположения, могли в один момент стать каноническим духовенством, как это представляет Фанар.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Фанар потребовал от всех поместных церквей благодарности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фанар посеял на Украине вражду, - греческие СМИ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, УПЦ, церковь, Фанар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 822

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети