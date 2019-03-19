Фанар посеял на Украине вражду, - греческие СМИ

Фанар посеял на Украине еще большее разделение, спровоцировав своей "автокефалией" новый виток насилия против канонической УПЦ. Об этом пишет греческое издание "Оrthodoxostypos", ссылаясь на вышедший на днях доклад ООН "Общественное пространство и основные свободы накануне президентских, парламентских и местных выборов на Украине".

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В докладе отмечается ухудшение положения УПЦ, в отношении которой используется насилие и устрашение. Авторы отмечают, что в стране нагнетается атмосфера запугивания и вражды, увеличивается безнаказанность, а свобода вероисповедания поставлена под угрозу. Хотя количество соответствующих фактов занижено в десятки раз, все равно доклад "бросает тяжелую тень на Фанар", считает издание.

Также оно подчеркивает, что даже церкви греческой традиции (Элладская, Кипрская, Албанская) не присоединились к решению Фанара объявить раскольников новой церковью и дать им "автокефалию". Особый вопрос вызывает то, как находящиеся под анафемой раскольники, не прошедшие таинства рукоположения, могли в один момент стать каноническим духовенством, как это представляет Фанар.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Фанар потребовал от всех поместных церквей благодарности.