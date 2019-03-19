Для жителей дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, приобрели 72 квартиры

Приобретено 72 квартиры для жителей седьмого и восьмого подъездов дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Всего в списке 139 собственников. на эти цели из федерального бюджета было выделено 133,6 млн руб.

Рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Вопрос с расселением будет решен до конца 2019 года. Выплаты начнутся в ближайшее время.

"Кто по тем или иным причинам не хочет оставаться в этом доме, сможет приобрести новое жилье, причем люди не ограничены в выборе: они смогут купить жилые дома или квартиры в любом населенном пункте. Те, кто захочет по-прежнему проживать в своих квартирах, смогут остаться. В любом случае право выбора за магнитогорцами", - отметил губернатор Борис Дубровский.

Желающие приобрести новое жилье должны обратиться в управление социальной защиты населения Магнитогорска. При этом жители должны будут безвозмездно передать свои квартиры администрации города не позднее 1 декабря 2019 года.