Свердловские садоводы просят помощи у губернатора

Федеральный закон № 217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", вступивший в силу 1 января этого года, поставил садоводов в такие условия, когда многие будут вынуждены расстаться со своими шестью сотками. Пока этого мало кто понимает, но дачный сезон начнётся уже в мае: пройдут общие собрания садовых товариществ (СТ) - и вот тогда граждане в полной мере ощутят результаты нововведений.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, в настоящее время в Свердловской области 1,5 миллиона садоводов, которые трудятся на 700 зарегистрированных земельных участках - эти "наделы" должны быть объединены в 3,5 тысячи товариществ с приданием им статуса юридического лица. Таким образом, на территории региона появятся настоящие "населённые пункты".

Одним из принципиальных пунктов федерального закона № 217 стало исключение из него понятия "дачное хозяйство": с 1 января дачников в России нет, зато появились садоводы и огородники. Раньше объединения дачников могли действовать в 9 организационных формах (в том числе, как товарищества и кооперативы), теперь законодатель предусмотрел только две – садовые и садово-огороднические. При этом их председателям даётся право вести общее собрание и единолично подписывать протоколы заседаний.

Если же руководитель допустил нарушения, например, по своему усмотрению распорядился собранными деньгами без учёта мнения собрания, а в результате СТ не выполнило договорные обязанности перед подрядчиками за проведённые работы (допустим, не рассчиталось за установку забора, столбов или подведение газа), ответственность возлагается то на всё товарищество как юридическое лицо – вплоть до введения процедуры банкротства.

Первый прецедент в Свердловской области есть – газовики уже пытаются банкротить коллективный сад в Верхней Пышме. Правда, никто не знает, как события будут развиваться дальше – практики, в том числе судебной, нет.

Что будет с СТ, оказавшимися на территории разросшихся мегаполисов – отдельная тема. Садоводов начнут просто выживать, применяя то же банкротство, чтобы практически даром получить земельные участки. Подобные истории уже зафиксированы в Подмосковье, Ленинградской области, Краснодарском крае и на Южном Урале.

Юридическая безграмотность председателей вкупе с равнодушием членов СТ приводит к появлению "садовых аферистов", когда на почве слухов и домыслов гражданам за круглые суммы предлагают оформить лицензии на личные скважины, пробуренные на участках. И никто не знает, что лицензированию подлежат только общие скважины, предназначенные для полива.

Остро встанет вопрос членских взносов. По новому закону их нужно платить только безналом - через терминалы. И сумма взносов возрастёт, потому что банки имеют свою маржу за обслуживание счета юридического лица. О том, что это положение противоречит Гражданскому кодексу (ст. 861), где прямо говорится, что платить можно двумя способами, федеральный законодатель умалчивает.

А чиновники в муниципалитетах, которые должны способствовать развитию садоводства, вместо уведомительной формы при строительстве дачных домов, предлагают людям пройти "круги ада" разрешительной процедуры регистрации строений – разумеется, за деньги.

И таких примеров - масса.

Поэтому Свердловское отделение общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" ("ССР") во главе с председателем Евгением Мироновым решило через областной парламент обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву. Сегодня на заседании комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды общественники попросили создать в регионе специальный межведомственный орган, действующий по принципу "одного окна".

Как пояснил Накануне.RU Миронов, базой для такого "окна" могут стать многофункциональные центры (МФЦ), уже занимающиеся выдачей различных документов.

"Но МФЦ занимаются только обработкой услуг, а в нашем случае для них необходимо разработать регламент, объединяющий усилия всех ответственных ведомств, - считает председатель регионального отделения "ССР". – Кто напишет такой регламент, кто займётся администрированием – ответы на эти вопросы мы и пытаемся услышать от областной власти. В идеале должна появиться единая форма заявлений для садоводов, чтобы они без проблем могли получать достоверную информацию".

Общественник сообщил, что соответствующие межведомственные структуры созданы в Санкт-Петербурге (управление) и Москве (департамент). Другой выход из ситуации он видит в разработке и принятии областного закона, который бы уточнял и дополнял федеральные нормы, а также предусматривал государственную поддержку садоводов. Подобные документы уже действуют в Архангельской, Ярославской областях, на Камчатке и в Крыму.

Члены аграрного комитета с пониманием отнеслись к просьбе свердловских дачников. Председатель комитета Сергей Никонов признал, что в ходе реализации федерального закона № 217 возникают проблемы. И пообещал от имени областного парламента взять вопрос на контроль, а также обратиться в губернатору с предложением рассмотреть возможность создания межведомственной группы по делам садоводов.