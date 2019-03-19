В Нижневартовске отменят бумажные проездные для школьников и студентов

В общественном транспорте Нижневартовска отменяют бумажные проездные – город полностью переходит на электронную оплату проезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С 1 апреля в автобусах перестанут действовать бумажные проездные. Нижневартовск – один из первых городов в Югре, где пошли на такой удобный и современный шаг. Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев отметил, что город готовится к участию в проекте "Умный город" в качестве пилота, но уже сейчас применяется цифровизации городской среды. Одним из её проектов является внедрение интеллектуальной системы оплаты проезда в общественном транспорте.

"В 2017 г. мы внедрили автоматизированную систему оплаты проезда по транспортным картам, в 2018 г. реализовали возможность оплаты проезда по банковским картам и NFC устройствам и меру социальной поддержки – бесплатный проезд пенсионеров по персонифицированным транспортным картам. С апреля текущего года проезд школьников и студентов в общественном транспорте будет осуществляться по электронным (интеллектуальным) проездным билетам. Бумажные проездные изготавливаться не будут", - сказал Коротаев.

Сейчас бумажными проездными пользуются школьники и студенты. С введением пластиковых карт для учащихся, к примеру, отпадёт необходимость подтверждать свой статус справкой с места учебы. Электронный проездной будет с фотографией, фамилией и инициалами на нем.

Школьникам и студентам нужно будет только один раз в год, обратившись в ПАТП-2, подтвердить свою личность, чтобы актуализировать данные проездного, добавил директор предприятия Владимир Кляпов.

"Сейчас бумажные проездные у нас заказывают примерно 550 человек – школьники и студенты. Для получения нового проездного необходимо обратиться к нам или прийти в здание автовокзала. Специально для выдачи карт у нас работают два специалиста. На производство одного проездного уходит три минуты. Кроме того, мы принимаем заявки от учебных заведений. Наши специалисты готовы выехать в образовательные учреждения, сфотографировать и выдать проездные на месте", - сказал Кляпов.

Пластиковые проездные – комфортный способ оплаты проезда для тех, кто регулярно пользуется услугами муниципальных маршрутов. Он прослужит долго. Пополнить баланс можно с помощью специального терминала. 10 таких точек установлены в автобусах, ещё 10 – в торговых центрах. Вскоре "закинуть" деньги на карту можно будет с помощью мобильных банковских приложений. Для этих целей в "ПАТП-2" намерены установить в автобусах так называемые актуализаторы.

Стоит карта 145 руб. Специалисты призывают школьников и студентов до апреля позаботиться о получении именных проездных, чтобы продолжать пользоваться льготным проездом. Сегодня он составляет 700 и 1,1 тыс. руб. для школьника и студента соответственно. Режим проездного активируется на следующий месяц в терминале пополнения, начиная с 20 числа текущего месяца до 10 числа следующего. Внедрение пластиковых проездных положительно скажется на качестве обслуживания населения и позволит эффективно отслеживать пассажирские потоки на транспорте.