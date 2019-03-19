Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа на новый срок

Герман Греф вновь может возглавить Сбербанк. Наблюдательный совет внес его кандидатуру для голосования на годовом собрании акционеров.

Герман Греф занимает пост президента с 2007 г., его полномочия заканчиваются в декабре 2019 г.

Наблюдательный совет также рекомендовал избрать в свой новый состав ректора Московского физико-технического института (МФТИ) Николая Кудрявцева. Он сменит ректора РАНХиГС Владимира Мау, сообщает ТАСС.

Собрание акционеров состоится 24 мая.