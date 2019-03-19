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Спорт В России За рубежом

Зобнин не сыграет в матчах против Бельгии и Казахстана из-за травмы

Футболист московского "Спартака" Роман Зобнин не сможет помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Казахстана из-за травмы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного клуба.
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У полузащитника диагностирован перелом костей правой кисти. Игрок получил повреждение в воскресном матче Российской Премьер-лиги с питерским "Зенитом" (1:1).

По итогам обследования было принято решение об операции, которая будет сделана завтра в Москве. Ожидается, что на восстановление Зобнина уйдет не менее месяца.

Напомним, сборная России проведет матчи против команд Бельгии и Казахстана на этой неделе.

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Зобнин не сыграет в матчах против Бельгии и Казахстана из-за травмы

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Теги: Зобнин, травма, сборная России



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