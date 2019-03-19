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Происшествия Курганская область

В крупнейшем курганском ТРЦ из-за жуткой антисанитарии закрыли заведение общепита

Житель Кургана купил в кафе "Терем", которое расположено в крупнейшем в городе торговом центре "ГиперСити", сосиску в тесте, которая оказалась покрыта толстым слоем плесени - расследованием инцидента занялись работники регионального управления Роспотребнадзора, которые выявили грубые нарушения в деятельности заведения.

При проверке кафе выяснилось, что сотрудники хранили готовую и сырую продукцию в одном месте, также некоторые блюда не соответствовали техническому регламенту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Но самое страшное, что на весах, которыми взвешивались продукты, были найдены бактерии группы кишечной палочки. Также работники общепита не гнушались продавать покупателям изделия, сделанные из просроченных продуктов.

Суд решил, что "Терем" нужно закрыть на 30 суток - за это время руководство общепита должно устранить все выявленные нарушения.

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В крупнейшем курганском ТРЦ из-за жуткой антисанитарии закрыли заведение общепита

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Теги: Терем, Курган, ГиперСити, антисанитария, Роспотребнадзор, закрытие, деятельность



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