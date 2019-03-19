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Экономика В России

Зарплату бюджетников проиндексируют на 4,3%

Зарплату бюджетников с 1 октября 2019 года проиндексируют на 4,3%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение распространяется на сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников государственных органов и гражданского персонала воинских частей.

1 февраля Медведев подписал постановление о повышении социальных выплат для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают более 15 млн жителей страны, это ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, а также подвергшиеся воздействию радиации.

Речь идет также об индексации на 4,3%, что при выплатах инвалидам Великой Отечественной и иных военных действий в 5 тыс. 100 руб. и ветеранам 3 тыс. 885 руб. составит 210 руб. и 70-100 руб. в месяц соответственно.

Доктор исторических наук, депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин в интервью Накануне.RU назвал эту индексацию "откровенной насмешкой над людьми". Он отметил, что такое "повышение" даже не компенсирует инфляцию.

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Зарплату бюджетников проиндексируют на 4,3%

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Теги: бюджетники, зарплата, индексация



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